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    南韓疫情反彈時隔10週再逾4萬例 明起擴大第四劑接種對象

    南韓國產重組蛋白武肺疫苗「SKYCovione」，已獲核准上市。（彭博）

    南韓國產重組蛋白武肺疫苗「SKYCovione」，已獲核准上市。（彭博）

    2022/07/17 16:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓疫情大反彈，過去一日新增逾4萬例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例。面對疫情反撲，南韓擴大第四劑疫苗接種對象，明（18日）起開始預約登記。

    《韓聯社》報導，南韓17日通報新增4萬342萬例確診，累計確診1876萬1757例。單日新增病例雖較前一日減少968例，但為一週前（10日）的1.98倍，為2週前（3日）的4.02倍，也是近12週的週日新增確診病例最高值，時隔10週再超過4萬例。

    新增病例中仍以社區感染病例為主，境外輸入病例有305例，新增14名患者不治，累計2萬4742人死亡。

    因應BA.5變異病毒株的傳播，疫情比預期反彈得更快。南韓政府擴大第4劑疫苗接種範圍至50歲以上，及18歲以上有慢性疾病人士，18日起可預約，8月1日開始接種。

    由南韓SK生物科技公司（SK Bioscience）與美國華盛頓大學共同研發的武肺候選疫苗「SKYCovione 」（研發名稱：GBP510），繼通過對比AZ疫苗的「免疫橋接」及其他安全性評估，於6月29日獲南韓食品醫藥品安全處正式核准上市。不過，「SKYCovione 」能否作為加強劑，投入南韓第四劑接種，還需要進一步的討論。

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