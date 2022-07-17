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    影片曝光！ 俄軍飛彈近距離爆炸 汽車駕駛奇蹟存活

    飛彈在汽車非常接近時爆炸。（圖擷取自推特）

    飛彈在汽車非常接近時爆炸。（圖擷取自推特）

    2022/07/17 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍自開戰以來對烏克蘭無差別砲擊，造成許多烏克蘭無辜民眾死傷，推特流傳一段影片，影片中1枚俄軍飛彈插在地面上，正當1輛汽車接近時發生大爆炸，所幸汽車駕駛並未遭到波及。

    長期研究烏克蘭國際事務與俄羅斯的烏克蘭獨立記者托卡里克（Olga Tokariuk）在推特PO出一段影片，可以看到影片一開始遠方有1枚飛彈插在道路上，並不斷冒出火光與白煙，這時有輛黑色汽車正開往飛彈的位置，飛彈在汽車非常接近時發生大爆炸，所幸在影片的最後還能看到汽車完整的停在路旁，代表該車並沒有直接受到爆炸的波及。

    托卡里克在推文中表示，俄羅斯飛彈再次襲擊烏克蘭城市，影片中的位置是克拉瑪托爾斯克地區，基輔地區3位民眾在這支影片的不久後遭俄軍的飛彈炸死，其中一位是巴士司機。

    所幸該汽車看起來並沒有受到爆炸的直接影響。（圖擷取自推特）

    所幸該汽車看起來並沒有受到爆炸的直接影響。（圖擷取自推特）

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