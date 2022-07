影片曝光！ 俄軍飛彈近距離爆炸 汽車駕駛奇蹟存活

2022/07/17 16:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍自開戰以來對烏克蘭無差別砲擊,造成許多烏克蘭無辜民眾死傷,推特流傳一段影片,影片中1枚俄軍飛彈插在地面上,正當1輛汽車接近時發生大爆炸,所幸汽車駕駛並未遭到波及。

長期研究烏克蘭國際事務與俄羅斯的烏克蘭獨立記者托卡里克(Olga Tokariuk)在推特PO出一段影片,可以看到影片一開始遠方有1枚飛彈插在道路上,並不斷冒出火光與白煙,這時有輛黑色汽車正開往飛彈的位置,飛彈在汽車非常接近時發生大爆炸,所幸在影片的最後還能看到汽車完整的停在路旁,代表該車並沒有直接受到爆炸的波及。

請繼續往下閱讀...

托卡里克在推文中表示,俄羅斯飛彈再次襲擊烏克蘭城市,影片中的位置是克拉瑪托爾斯克地區,基輔地區3位民眾在這支影片的不久後遭俄軍的飛彈炸死,其中一位是巴士司機。

Russian missile strikes on Ukrainian cities again. On the video, Kramatorsk. A little later, Dnipro, Kremenchuk and Bila Tserkva in Kyiv region. At least 3 people reported dead in Dnipro, including a bus driver who was returning from a day shift pic.twitter.com/JfGDR9jg5K