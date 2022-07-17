曖昧的以沙關係！ 沙烏地阿拉伯︰開放空域與是否跟以建交無關

美國總統拜登在他的中東之行中與沙國王儲穆罕默德相談甚歡。（歐新社）

2022/07/17 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登於近日結束了他任內首次的中東之旅，分別造訪了區域的2個重要合作夥伴，分別為以色列與沙烏地阿拉伯。而隨著這場中東之旅在以色列的登場與在沙國的落幕，以沙2國關係的未來發展也引人矚目。

綜合外媒報導，拜登於15日訪以色列時，沙烏地阿拉伯官方突然宣布開放航行空域給予全部的民航機使用，其中也包含了往返以色列的班機；在過去幾年，沙國限制以國的班機除了直飛阿聯與巴林以外，不可以飛經沙國的航行空域，導致過去以色列的飛機如果要往中國或印度的話，必須繞道而行徒增飛行時數。

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雖然目前尚未允許以色列與沙國直航，但是沙國當局的這個決定被認為是與以國關係正常化的重要進展，美國總統拜登當時也大力讚揚，表示這將有助於為以色列創造更進一步融入該地區的動力。

在沙國宣布開放航行空域後，以色列區域合作部長弗賴伊（Esawi Freij）除了肯定美方在建立以沙正常化關係的努力以外，亦向以色列公共廣播電視台Kan 11充滿期待地表示：「我相信在一年以內，以籍的穆斯林將能夠從本古里安機場（Ben Gurion，以色列機場）飛到吉達（Jeddah），然後再到麥加進行朝覲。」

雖然沙國允許以色列的穆斯林到聖城進行朝拜，但是只允許他們從第三方國家進入，大大提升了以國伊斯蘭教徒前往麥加的經濟與時間成本。

目前沙國官方對於所謂的「以色列朝覲班機」尚無明確與正面的回應，但對於日前開放的航行空域政策，沙國外交部長法爾汗（Prince Faisal bin Farhan）在16日的記者會上強調，放寬航域的限制跟沙國是否與以色列建交無關，用輕描淡寫的方式回應了沙國對以色列逐漸放鬆的外交態度。

沙烏地阿拉伯與以色列作為美國在中東抵禦伊朗與恐怖主義蔓延不可或缺的盟友，在雙邊外交關係上卻鮮少有直接往來，不外乎是為了阿拉伯國家對於巴勒斯坦議題的共識，即為共同抵制與圍堵以色列在區域與他國交往的可能性；沙國作為中東區域阿拉伯民族的領頭羊，儘管美方敦促，也不能夠輕易與這個「錫安國家」有太明顯直接的往來，否則就會很容易傷害到阿拉伯人對於民族的想像與情感，進而動搖到沙國在區域中的領導地位。

2020年在川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的推動之下，許多阿拉伯國家包括阿聯、巴林等與以色列簽下象徵關係正常化的亞伯拉罕協議（Abraham Accords），當時沙國雖然被認為在這之中扮演了重要的角色，加上以阿國家之間的關係也漸漸破冰，但沙國官方還是沒有在以色列關係正常化的議題上讓步，更遑稱是與以色列結為正式的區域盟友。

法爾汗在16日的記者會上強調：「在吉達峰會上，我們並沒有討論與以色列相關的任何軍事合作，也沒有所謂的『阿拉伯北約』。」

但是儘管如此，沙國對於以色列的外交關係亦不全然如其他阿拉伯國家僵硬，這幾年來在美國的居中協調之下，加上伊朗對於區域安全愈趨明顯的威脅與影響力，沙烏地阿拉伯的確與以色列有更密切的往來。亦有消息指出，以國總理納坦雅胡曾秘密拜會沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），儘管該情報目前仍未得到證實。

雖然以沙並未成為官方認證的盟友，但在區域上共同抵禦伊朗、並與美國並肩合作組成的「美以沙的戰略性聯盟」卻是不爭的事實。

拜登的中東之行已經結束，而以沙雙方的關係才正要慢慢展開，這種「建交未滿」但是「友達以上」的曖昧關係還會持續受到各界關注。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）於13日親自接待拜登下機。（歐新社）

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