俄軍上校架橋時陣亡 第12獨立近衛工兵旅連失2指揮官

日前俄軍企圖搭建浮橋強渡北頓內茨克河，遭烏克蘭軍伏擊，大敗而歸。（美聯社）

2022/05/18 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭期間，高階將領損失慘重，現又有1名上校陣亡，俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官科茲洛夫（Denis Kozlov）上校，於11日在北頓內茨克河架橋時戰死，也是該旅連續失去2名指揮官。

綜合外媒報導，日前俄軍企圖搭建浮橋強渡北頓內茨克河，遭烏克蘭軍伏擊，大敗而歸，至少有73輛坦克及裝甲車因此受到摧毀，許多俄兵溺死在河中，除了人員裝備損失外，高階幹部也受創，第12獨立近衛工兵旅指揮官科茲洛夫也在11日建造浮橋時陣亡。

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科茲洛夫在陣亡2天前才在第12獨立近衛工兵旅所駐紮的地區現身，紀念戰勝納粹德國77年的勝利日，第12獨立近衛工兵旅前指揮官波羅亞（Serhiy Porohnya）上校在3月14日陣亡，科茲洛夫為繼任者，不料接任工兵旅指揮官不到2月也喪命，接連失去2名指揮官令該工兵旅戰力為之大損。

Colonel Denis Kozlov was reportedly the commander of the 12th Engineering Brigade. He was killed on May 11 setting up a pontoon bridge across a river, presumably the Siverskyi Donets.https://t.co/wRErD5f23hhttps://t.co/eWZ6KQMJAPhttps://t.co/WlMkJQfGlMhttps://t.co/waNc8N6eu4 pic.twitter.com/OLOMY75Ogs — Rob Lee （@RALee85） May 17, 2022

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