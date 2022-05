俄軍上校架橋時陣亡 第12獨立近衛工兵旅連失2指揮官

2022/05/18 15:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭期間,高階將領損失慘重,現又有1名上校陣亡,俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官科茲洛夫(Denis Kozlov)上校,於11日在北頓內茨克河架橋時戰死,也是該旅連續失去2名指揮官。

綜合外媒報導,日前俄軍企圖搭建浮橋強渡北頓內茨克河,遭烏克蘭軍伏擊,大敗而歸,至少有73輛坦克及裝甲車因此受到摧毀,許多俄兵溺死在河中,除了人員裝備損失外,高階幹部也受創,第12獨立近衛工兵旅指揮官科茲洛夫也在11日建造浮橋時陣亡。

請繼續往下閱讀...

科茲洛夫在陣亡2天前才在第12獨立近衛工兵旅所駐紮的地區現身,紀念戰勝納粹德國77年的勝利日,第12獨立近衛工兵旅前指揮官波羅亞(Serhiy Porohnya)上校在3月14日陣亡,科茲洛夫為繼任者,不料接任工兵旅指揮官不到2月也喪命,接連失去2名指揮官令該工兵旅戰力為之大損。

Colonel Denis Kozlov was reportedly the commander of the 12th Engineering Brigade. He was killed on May 11 setting up a pontoon bridge across a river, presumably the Siverskyi Donets.https://t.co/wRErD5f23hhttps://t.co/eWZ6KQMJAPhttps://t.co/WlMkJQfGlMhttps://t.co/waNc8N6eu4 pic.twitter.com/OLOMY75Ogs