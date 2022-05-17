加州教會槍擊案》長老教會明與台教會召開記者會 籲詳查動機、嚴懲兇手

長老教會明天將與台教會舉行「加州槍擊台僑案，籲政府遏止國內仿效」記者會，呼籲美國政府應詳查行兇動機、嚴懲行兇者，圖為兇嫌周文偉。（美聯社）

2022/05/17 16:06

〔記者李欣芳／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件，造成1死5傷慘劇，奮勇抵抗的台裔醫師鄭達志不幸遭槍擊身亡，槍擊案嫌犯周文偉遭起底是中國和平統一促進會的成員，長老教會總會今天在新竹召開常置委員會會議，全體總委除了為英勇罹難的鄭達志醫師默哀並向家屬哀悼慰問之外，會中決定明天上午將與台教會舉行「加州槍擊台僑案，籲政府遏止國內仿效」記者會，呼籲美國政府應詳查行兇動機、嚴懲行兇者，也將公開向英勇的鄭達志醫師致敬，求主親自安慰他的家人。

台教會幹部今天接受本報查證時證實說，長老教會總會明天上午9點半將與台教會在長老教會濟南教會聯合舉行記者會，包括長老協會總會議長戴碩欽牧師、長老教會總會總幹事陳信良、台教會會長許文堂等人都將出席。

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台教會與長老教會等團體關切，近年極端主義的統派團體在國內外以暴力滋事，危害社會安寧，不僅侵犯人權，更甘為中國認知作戰的打手，這些團體呼應中國併吞台灣的野心，利用民主自由危害台灣的國家安全。

台教會等團體也將呼籲政府，對於動機與行為極其惡質之暴力團體，應拿出積極作為遏止，因為姑息放任將造成台灣社會更大的傷害。

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