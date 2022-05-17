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    普廷親自指揮頓巴斯作戰 法國承諾捍衛瑞典、芬蘭安全（不斷更新）

    瑞典、芬蘭加入北約引發俄國高度不滿。（路透）

    瑞典、芬蘭加入北約引發俄國高度不滿。（路透）

    2022/05/17 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月17日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊對於芬蘭、瑞典因申請加入北約可能遭受的威脅，法總統官邸愛麗舍宮承諾，法國準備好透過政治和加強軍事互動來支持瑞典和芬蘭加入北約，保護兩國抵禦任何侵犯和威脅。

    ＊瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）在瑞典國會致詞時表示，申請加入北約的決定，是瑞典安全政策的歷史性變化，希望成為該聯盟的成員國，藉此獲得北約正式的安全保證。此舉意味著瑞典將結束保持200多年的軍事不結盟立場。

    ＊土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）表態，反對芬蘭及瑞典加入北約，因為兩國都沒有明確反恐怖主義立場，更聲稱兩國代表團不需為了說服土耳其而費心。

    ＊《BBC》報導，匿名軍方消息來源指出，西方認為目前俄軍在烏東頓巴斯的作戰，是由普廷和總參謀長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）直接做出戰術上的決策。這樣的情況實屬罕見，因為這個層級的指揮者通常都是校級或准將負責。

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