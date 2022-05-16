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    北戴河會前李克強「鬥贏」習近平？ 諸多跡象引爆揣測

    中共總書記習近平（左）與總理李克強（右）權力鬥爭，盛傳李暫上風。（資料照，路透）

    中共總書記習近平（左）與總理李克強（右）權力鬥爭，盛傳李暫上風。（資料照，路透）

    2022/05/16 09:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平預定在今年底20大第三次連任，近日因疫情「清零」嚴苛政策引爆經濟嚴重衰退，也引爆內部權力鬥爭，近日，中共喉舌《新華社》及《人民日報》同步刊登中共總理李克強一篇長達8000字的有關經濟政策文章，引發外界疑「習李鬥」再搬檯面，且是李克強在北戴河會前暫贏一局。

    綜合媒體報導，習近平先是「共富」政策迫使一波中大型企業逃亡，再來是清零政策引爆廣大民怨，致外資急速外撤，整個民生、經濟受到重大衝擊，此同時，反習派趁機崛起，重中之重是阻斷習近平連任之路。

    至目前，中國政壇盛傳諸多個對習近平不利的傳言，一是習近平患有腦動脈瘤並於去年住院，二是習近平可能已經失勢，才有阿里巴巴創辦人馬雲等人再現身鏡頭前，三是上海即將解封救經濟、各項有別以往的經濟政策不斷釋出、習近平心腹李強疑無緣20大入常，無緣接班，四是中共國家副主席王岐山出席南韓新總統尹錫悅就職大典，在與前總統文在寅見面時，對習近平稱「他」屬中共大不敬的用語，明顯刻意釋放政擅訊息。

    另外，5月14日中共新華社、《人民日報》頭版刊登了李克強的長篇講話，而這篇講話的時間點是4月25日，黨媒突然大幅提升李克強的版面地位，甚至超越習近平，被疑是黨媒「釋放信號」來彰顯李克強的發言地位。

    中共正在進行權力接班，地方大員正在大幅調整，各派系正在博奕中，一度預測習近平掌權穩定，將可在20大第三度連任總書記及國家主席，但是，在疫情及上海、北京封城擾亂經濟、俄烏戰爭可能站錯邊的疑慮，疑似改變整個權力分配結構，反習派大幅崛起，20大之前最重要涉權力分配的北戴河會議，正在醞釀，黨媒的版面配置將此變化帶上疑慮高點。

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