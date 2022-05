嚇呆！整隻大鱷魚擋在門口 美佛州男子傻眼

2022/05/15 15:44

〔即時新聞/綜合報導〕嚇死人!美國佛州男子費拉羅(Ed Ferraro),11日下午聽到屋外發出聲響,他原本以為是快遞員送包裹過來了,最後赫然發現是1隻大鱷魚擋在門口。

據《紐約郵報》報導,費拉羅說,他一開始猜測有人對他惡作劇,在門口放了假鱷魚,但仔細觀察後發現牠是活的,讓他當場傻眼,幸好有鄰居開車經過時看到異狀,連忙打電話向當局聯繫。

費拉羅表示,佛州魚類和野生動物保護委員會(FWC)接到通知後,先將附近街區封鎖起來,準備派遣專家前來處理,不過,鱷魚可能是因為天氣太熱了就自己跑回湖裡。

費拉羅透露,他偶爾會在附近的池塘或湖泊等水域看到鱷魚,但牠們通常不會靠近人,這隻鱷魚不知為何會跑過馬路待在他家門口。FWC指出,佛州約有130萬隻短吻鱷,若民眾被鱷魚接近時,就算是小鱷魚也要立即報案,避免被咬傷後受到感染。

Just another day here in Florida! Looks like it’s time to call the Gator Boys! ????



???? VIA: Ed Ferraro & @FOX13News #alligator #gatorboys #evergladesholidaypark #tampa #florida #floridalife pic.twitter.com/LYXFqTXeaS