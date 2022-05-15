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    嚇呆！整隻大鱷魚擋在門口 美佛州男子傻眼

    美國佛州男子發現屋外有聲響，赫然看到1隻大鱷魚擋在門口。（圖擷自@everglades推特）

    美國佛州男子發現屋外有聲響，赫然看到1隻大鱷魚擋在門口。（圖擷自@everglades推特）

    2022/05/15 15:44

    〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！美國佛州男子費拉羅（Ed Ferraro），11日下午聽到屋外發出聲響，他原本以為是快遞員送包裹過來了，最後赫然發現是1隻大鱷魚擋在門口。

    《紐約郵報》報導，費拉羅說，他一開始猜測有人對他惡作劇，在門口放了假鱷魚，但仔細觀察後發現牠是活的，讓他當場傻眼，幸好有鄰居開車經過時看到異狀，連忙打電話向當局聯繫。

    費拉羅表示，佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC）接到通知後，先將附近街區封鎖起來，準備派遣專家前來處理，不過，鱷魚可能是因為天氣太熱了就自己跑回湖裡。

    費拉羅透露，他偶爾會在附近的池塘或湖泊等水域看到鱷魚，但牠們通常不會靠近人，這隻鱷魚不知為何會跑過馬路待在他家門口。FWC指出，佛州約有130萬隻短吻鱷，若民眾被鱷魚接近時，就算是小鱷魚也要立即報案，避免被咬傷後受到感染。

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