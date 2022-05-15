上海明復市復工 微博網友當笑話

上海明將分階段復工復市，地鐵卻未復駛。（路透）

2022/05/15 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海副市長陳通今在疫情防控工作記者會宣布，上海明起分階段推進復商復市，依循「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，購物中心、百貨、藥局等將逐步恢復線下營業等。中國網友卻看法兩極，有網友說，「地鐵都沒開喊復工」、「當作笑話」，「全區靜默，讓鬼去復工？」，另一派網友則大喊「好」、「一出去就去剪頭髮」、「慢慢恢復吧」。

上海官方今宣布，為保證群眾基本生活與生活物資供應，上海明分階段推進復商復市，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點將逐步有序恢復線下 （店面）營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務；農貿市場逐步恢復；批發市場展開無接觸交易；餐飲理髮洗衣服務也將逐漸恢復將採取錯峰限流等。

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中國網友在微博則反批，「地鐵都沒開復什麼工？」、「靜默區連樓都出不去，不先恢復物流與供應嗎？」、「他們居委還要求不能出門，今天還走不出小區，明天外面就復工，魔幻世界」、「一邊要求靜默一邊要求復工復產復商」、「他家樓下至今還封了木板，他們樓0確診，防控卻強制升級，全街道還集體核酸，消息騙外地人還是領導們」等。

中國網友也到上海地鐵微博留言詢問，「明天復駛嗎？」，上海地鐵發聲明說，「上海地鐵停運不停產，積極做好逐步恢復營運的準備」，一旦確定恢復營運的方案與時間，將透過官方媒體提前告知。

另外有一批網友則看好上海復商復市，他們說，「希望這次是真的」、「太好了」、「慢慢恢復吧」、「想剪頭髮了」，「希望快點恢復正常秩序」等。

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上海明將分階段復工復市，地鐵卻尚未復駛。（圖擷取自微博）

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