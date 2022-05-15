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    癌末求醫被困上海 最後心願回家見孩子

    來自廣西夫婦因求醫被困上海，癌末丈夫唯一心願盼回家陪孩子。（圖取自微博）

    來自廣西夫婦因求醫被困上海，癌末丈夫唯一心願盼回家陪孩子。（圖取自微博）

    2022/05/15 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海封城超過50天，微博近日再傳出影片，有一對廣西夫婦因丈夫癌末，3月去上海求醫，沒想到就此被困，妻子哽咽說，「在生命有限時間，能多一點時間陪伴孩子、家人，這是丈夫最後願望。」

    根據影片，廣西夫婦3月來上海求醫，多位醫生診斷後都說，這個病可能沒有希望，已經無法進行手術治療，丈夫也可能只剩幾個月時間。妻子說，他丈夫唯一心願就是陪孩子考完中考，「但很困難回不去」，而且回去還要隔離十多天，「怕爸爸最後都看不見孩子」，他們因此求助媒體更哭求幫忙買火車票。

    根據中國媒體報導，有善心企業以公益專車形式，送廣西夫婦回家，目前夫婦已抵達廣西正在隔離中。有中國網友說，「對上海無語了」、「上海很多看病的，被困日子太難了」、「時代的一粒塵埃，落在每個人身上都是一座大山，盼他們早日團圓」。

    根據上海市衛生健康委員會數據，上海14日新增166例確診、無症況感染者1203例，上海市今舉行記者會自16日起「分階段推進復商復市」，包含購物中心、商場劃定進出通道，做好人員現流，推行「線上訂、線下送」等服務；還有市場、餐飲、理髮和洗染服務逐步有序恢復等等。

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