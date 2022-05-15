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    習近平罹患「腦動脈瘤」？外媒爆料他拒絕接受大手術

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    2022/05/15 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京、上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，中國國家主席習近平仍堅持以「清零政策」的模式抗疫，嚴厲管控的封城舉措引爆民怨。近日，外媒爆料指出，習近平疑似罹患「腦動脈瘤」，但他不願動手術，盼能透過其它方式治病。

    《每日郵報》報導，2021年底時，據傳習近平因為「腦出血」，而被緊急送往醫院治療，近日更有中國知情人士爆料，他恐怕是得了「腦動脈瘤」，腦血管出現腫脹狀況，不過，習近平不願接受大手術，盼能透過「傳統醫學」的方式治療，目前上述言論，已遭中方封鎖。

    另據《ANI》報導，習近平的健康情形，就和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的身體狀況一樣，一直以來，都是一個受到嚴加保守的秘密。

    不過，2020年首波武肺流行之際，習近平於深圳向大眾演說時，有部分觀察家發現他說話的語速緩慢，甚至途中出現了咳嗽的狀況；另外，習近平2019年3月出訪義大利時，也被人拍下他「步履維艱」的模樣，坐下時甚至還得靠旁人協助。

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