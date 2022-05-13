美眾院舉行「中國強摘器官」聽證會 報告曝關鍵證據

此為情境照，與新聞無關。（路透檔案照）

2022/05/13 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會眾議院藍托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）當地時間12日針對中國強摘人體器官一事舉辦線上聽證會，主持人共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）在會上發言，稱必須阻止中共的野蠻做法。

根據《美國之音》報導，藍托斯人權委員會12日舉辦聽證會，針對中國強摘器官一事進行討論，史密斯在開場發言中表示，中國政府一貫打著「人民至上」的口號，但包括上海封城、強摘器官等案例都顯示，中共百年來始終把人民放在最後順位。

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一份在聽證會登場前出爐，發表於美國醫學期刊《美國移植雜誌》（American Journal of Transplantation）的報告中，研究人員在考察中國器官移植相關醫學論文後發現，中國醫護人員在進行器官移植時未遵守醫學倫理標準，「在未確認腦死的情況下就摘取器官」。

報告撰寫者羅伯森（Matthew Robertson）亦出席了本場聽證會，他在會上表示，上述發現源自1980年至2015年間中國發表的醫學論文，但在2015年後卻查不到了，他推測，之所以無法在2015年後發表的論文上找到證據，可能是因為中國已停止刊登相關論文。

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