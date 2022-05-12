中國客機衝出跑道原因曝光 機體起火險解體、40多人受傷

西藏航空1架空中巴士A319客機，疑似在起飛時不明原因衝出跑道，客機在跑道上陷入火海，機尾險解體，造成40餘人受傷。（圖擷自微博）

2022/05/12 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶江北國際機場於今（12日）上午發生一起航空事故，西藏航空1架空中巴士A319客機，原定由重慶飛往西藏林芝市，疑似在起飛時不明原因衝出跑道，客機在跑道上陷入火海，乘客倉皇逃出，造成40餘人受傷。

綜合中國媒體報導，西藏航空編號TV9833航班，原定於今上午8時許由重慶飛往西藏林芝，不料這架空中巴士A319客機卻不明原因衝出跑道，客機起火燃燒，西藏航空表示，飛機在起飛過程中，機組發現異常中斷起飛，飛機偏出跑道，機上有113名旅客，9名機組人員，所有旅客和機組全部安全撤離，重慶江北國際機場表示，40餘名輕傷旅客已送往市內醫院救治，目前機場重慶機場1條跑道關閉，其他2條跑道正常起降。

請繼續往下閱讀...

客機在跑道上陷入火海的影片在網路上瘋傳，根據照片顯示，機場跑道有明顯輪胎痕跡，飛機發動機也脫落，零件也散落在跑道上，大火撲滅後，只見飛機前後起落架都斷裂，發動機也脫落，機尾險些解體分離。

根據機組人員表示，客機在起飛過程中出現異常，按程序中斷起飛，不料偏出跑道，發動機擦地，導致機頭左側起火燃燒，詳細事故原因正在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法