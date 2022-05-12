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    他遭網路約炮詐騙身份還被「紅布條」示眾 中國公安：很正常

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    2022/05/12 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙集團囂張可惡，有中國受害者報警處理，卻反遭中國公安拿來當作宣傳教材，在多處懸掛類似「劉先生在網上約炮被騙20893元（人民幣）」等紅布條廣而告之，並聲稱「懸掛反詐騙宣傳橫幅」很正常。

    綜合中媒報導，中國社群媒體近日有一張紅布條照片流傳，布條上面寫著「XXX號居民劉先生在網上約炮被騙20893元（人民幣）」，懸掛布條的單位則是「城口縣公安局復興派出所」。中媒聯繫該單位進行查證，獲回應稱布條內容屬實，聲稱電話詐騙猖獗，「在各小區懸掛相關反詐宣傳橫幅很正常，意在提高居民防範意識」。

    事實上，這並非單一案例，該國還有多個社區也懸掛類似布條，如「2022年4月16日XXX一住戶，被人以約炮為由詐騙其285734元（人民幣），敬請防範」、「XXX網路招嫖被騙991元（人民幣）」等。

    浙江還有一條紅布條在4日引發關注，超長內文指，「真有人自己不賺錢，把錢給你賺嗎？有哇。3月9號到24號，16天投資、11次轉帳，某小區王女士從某平台轉戰另一平台，去人家給的APP裡，按照靠譜老師的指點買股票，直到APP打不開才覺得自己是不是被騙了。嗯，被騙了80萬（人民幣）」。

    受騙上當已經夠難受，身份還要被強制公告於眾，這讓中國網友相當不解，質疑「難道被騙就沒有隱私了嗎？這算不算侵犯人家隱私？」

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

    中國公安把詐騙案受害者身分示眾，稱其為反詐騙宣導「很正常」。（翻攝搜狐）

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