幼時誤觸高壓電雙臂左腿截肢 她正向面對20年後成時尚模特兒

厄瓜多模特兒維多莉亞小時候因為觸電意外被截去雙臂與左腿，但她積極挑戰自我，勇闖時尚界，如今擁有超過17萬粉絲。（翻攝IG）

2022/05/12 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕來自厄瓜多的模特兒維多莉亞（Victoria Denisse Salcedo）小時候因為觸電意外被截去雙臂與左腿，但她並沒有放棄自己，反而積極挑戰自我勇闖時尚界，更曾參加厄瓜多小姐選美比賽，自信又美麗的她如今擁有超過17萬粉絲。

綜合外媒報導，2001年，維多莉亞與朋友在家裡穿溜冰鞋玩耍，不慎持金屬棒誤觸陽台外的高壓電，當時6歲的她嚴重三度灼傷，最後被截去雙臂和左腿保命。維多莉亞的母親心痛至極，但維多莉亞卻以積極態度面對身體的改變與復健。

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維多莉亞長大後受訪表示，其實自己並不太記得意外發生前的生活，「『失去手腳』這件事並不能拿來定義我，它是被我克服的人生經驗，它給了我勇氣、意志和力量」。

維多莉亞自19歲起接觸走秀工作，安裝上左腿義肢，她可以自由行走，還能靠右腿吃飯、書寫，甚至自拍；維多莉亞表示，模特兒事業對她來說非常重要，「因為它用『熱情』充實了我，生而為人，必須隨時追求熱情」。

2021年，她在母親的支持下參加厄瓜多小姐選美比賽，維多莉亞表示，「我去參賽不是為了得名，我想代表我的國家、代表我作為一名女人、代表我作為一個靈魂的存在而參賽，我也代表著另一種形式的美」。

如今，她在IG上吸引了超過17萬名粉絲，儘管難免遭受網路酸民攻擊，但維多莉亞皆以正向態度面對，貼文下總是有大量粉絲鼓勵與讚美。

厄瓜多模特兒維多莉亞。（翻攝IG）

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