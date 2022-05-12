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    採訪途中遇俄軍「被開罐頭」！ 記者心有餘悸：再快3分鐘就被炸

    前方俄軍戰車被開罐頭的瞬間。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    前方俄軍戰車被開罐頭的瞬間。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    2022/05/12 09:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍目前將重心放在烏克蘭東部、南部區域，有段中國鳳凰衛視記者在採訪途中，遇到前方俄軍戰車被開罐頭的影片在推特流出。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」在推特PO出一段影片，可以看到影片中是中國媒體鳳凰衛視的新聞畫面，可以看到拍攝者正行駛在路上，突然前方發生大爆炸火光沖天，隱約可以看到戰車的砲塔被炸到高空中，該帳號在推文中表示「5月6日，一輛俄軍戰車在馬立波郊外失去了砲塔，據鳳凰衛視稱，這是一輛T-72B3戰車，在距馬立波的『人道走廊』6公里處被拿下。」

    「Ukraine Weapons Tracker」補充了原始的新聞畫面，鳳凰衛視稱該台特派記者在本月6日要去亞速鋼鐵廠採訪，在開往採訪地點的過程中前方軍車的俄兵揮手示意他們趕緊停車，正當他們放慢速度時就發生這起爆炸事件，該記者心有餘悸的表示，如果按照沒慢下來，3分鐘後他們的位置正好會處於爆炸區。

    鳳凰衛視原始採訪影片

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