採訪途中遇俄軍「被開罐頭」！ 記者心有餘悸：再快3分鐘就被炸

2022/05/12 09:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,俄軍目前將重心放在烏克蘭東部、南部區域,有段中國鳳凰衛視記者在採訪途中,遇到前方俄軍戰車被開罐頭的影片在推特流出。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」在推特PO出一段影片,可以看到影片中是中國媒體鳳凰衛視的新聞畫面,可以看到拍攝者正行駛在路上,突然前方發生大爆炸火光沖天,隱約可以看到戰車的砲塔被炸到高空中,該帳號在推文中表示「5月6日,一輛俄軍戰車在馬立波郊外失去了砲塔,據鳳凰衛視稱,這是一輛T-72B3戰車,在距馬立波的『人道走廊』6公里處被拿下。」

「Ukraine Weapons Tracker」補充了原始的新聞畫面,鳳凰衛視稱該台特派記者在本月6日要去亞速鋼鐵廠採訪,在開往採訪地點的過程中前方軍車的俄兵揮手示意他們趕緊停車,正當他們放慢速度時就發生這起爆炸事件,該記者心有餘悸的表示,如果按照沒慢下來,3分鐘後他們的位置正好會處於爆炸區。

#Ukraine: A Russian tank lost it's turret outside Mariupol on May 6th.



According to the original source (Chinese Phoenix Television), it was a T-72B3 & was taken out 6km from the “humanitarian corridor” in the city. Quite curious that area was still harassed by UA forces. pic.twitter.com/lLG0pVpxyd