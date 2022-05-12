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    熱浪侵襲！印度鳥兒也被熱暈 1個月救援2000隻

    印度古茶拉底省動物救援組織照顧因熱浪脫水的一隻長尾鸚鵡。（路透）

    印度古茶拉底省動物救援組織照顧因熱浪脫水的一隻長尾鸚鵡。（路透）

    2022/05/12 00:27

    〔編譯管淑平／綜合報導〕南亞許多地區近日遭熱浪侵襲，在印度古茶拉底省（Gujarat）西部，熱到連天上飛的鳥都被熱暈，當地獸醫和動物救援人員指出，每天有出現數十隻鳥因為脫水、熱衰竭掉落。

    《路透》11日報導，古茶拉底省（Gujarat）首府阿默達巴德（Ahmedabad）的非營利動物保育組織「吉夫達亞慈善基金」（Jivdaya Charitable Trust）旗下動物醫院醫師指出，過去幾週已經治療了數千隻鳥，救援人員每天都送來數十隻鴿子或鳶等。11日在該基金會營運的動物醫院，醫師忙著給鳥兒補充多種維他命、用注射筒補充水分。

    與該基金會密切共事、從事鳥類救援工作超過10年的哈夫薩爾（Manoj Bhavsar）說，「今年是近年來情況數一數二糟糕的1年。我們見到需要救援鳥隻數量增加10%」。

    基金會共同創辦人夏哈（Gira Shah）日前向《法新社》說，氣溫已高達攝氏46度，「我們每天接獲至少50到60隻脫水的鳥」。由於這波在夏季還沒展開就提早報到的熱浪，正值一些種類的鳥類繁殖季節尾聲，因此，該基金會收治的鳥兒中有許多雛鳥。

    獸醫夏瑪（Nidhi Sharma）先後治療了長尾鸚鵡、畫眉雛鳥，又接獲一隻獲救送來的幼鳶，她說這隻幼鳥嚴重脫水，相信是因為受不了高溫，從15公尺高樹上的巢，掉到地面。

    夏瑪說，他們過去1個月就收治了2000隻鳥，多半是虛弱、嚴重脫水，有的因掉落導致翅膀受傷，其中有約1/4死亡。

    古茶拉底省官員先前已發文警示醫院，設立熱傷害和其他與熱浪有關疾病的專門病房，因應當前熱浪造成的影響。

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