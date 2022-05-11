外星人威脅國安？ 美國會將開聽證會討論神秘UFO

美國國防部2020年4月提供海軍飛行員紀錄到的不明空中現象事件影像。（法新社檔案照）

2022/05/11 20:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院下週將針對「不明飛行物」（UFO）事件召開公開聽證會，是數十年來首見，國會正力促五角大廈和政府其他國家安全機構，就這些難以解釋的不明空中現象事件（UAP）提出更多答案。

美國新聞網站《政客》（Politico）10日報導，眾議院情報委員會下反恐、反情報以及反擴散小組的這場聽證會，將於17日召開，國防部主管情報與安全事務的副部長莫特里（Ronald Moultrie）、美國海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）出席作證。

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該小組主席卡森（Andre Carson）10日在聲明中說，「美國人民期待也理應獲得他們的政府領導人和情報機關，嚴肅地評估、回應任何可能的國安風險，尤其是那些我們並不充分了解的」，他說他一向關注不明空中現象事件構成的國安威脅以及對公眾利益的重要性，這場聽證會將讓美國民眾有機會了解這些事件。

《政客》和《紐約時報》2017年披露五角大廈有祕密研究UFO的辦公室，並有多名海軍飛行員、雷達操作員提出遭遇高性能、怪異飛行器經驗的證詞後，引起數個國會委員會注意。國會去年底通過的2022年度「國防授權法案」中，要求軍方成立常態UFO研究辦公室，並採取其他一系列措施，收集並調查有關「不明空中現象」事件的通報，也要求軍方每年提出這方面事件的報告。

去年6月國家情報首長在聯邦參議院情報委員會要求下，發表公開報告，列出近年紀錄到的144件不明空中現象事件，其中包括18起「通報指具有罕見UAP移動模式或者飛行特色」。

眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）10日表示，他高度期待下階段的國會監督行動，「有關UAP、以及可能對我國國安帶來的風險，還有許多有待了解」，這場聽證會的用意，就是讓民眾有機會直接從這方面專家和情報圈領導人得知對「我們這時代其中一個最大謎團」的說法，用事實和透明度，打破過於過度保密和揣測的循環。

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