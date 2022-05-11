巴勒斯坦知名記者頭部中彈亡 當局指控以色列軍隊開槍

半島電視台記者阿克勒（Akleh）採訪時頭部中彈身亡。（歐新社）

2022/05/11 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕約旦河西岸城鎮節寧（Jenin）今傳出2名記者採訪時中彈，其中1名隸屬半島電視台的巴勒斯坦記者阿克勒（Akleh）頭部中彈身亡。巴勒斯坦當局稱，此起事件是以色列軍隊開槍所為。以色列軍方表示，事件正在調查中。

綜合外電報導，巴勒斯坦當局表示，阿克勒在約旦河西岸被以色列射殺，送醫後仍不治身亡。

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另一名中彈記者薩穆迪（Samoudi）目前傷勢穩定，他說，他們與其他記者當時都在難民學校內，該地沒有武裝人員、武裝衝突。

以色列軍方表示，他們在節寧難民營採取突擊行動，整件事情仍在調查當中。

51歲阿克勒是巴勒斯坦知名記者，事發後引發許多人在推特上悼念。巴勒斯坦駐英國大使佐姆洛特（Zomlot）聞訊後在推特上呼籲，請國際社會關注以色列的暗殺行為。美國駐以色列大使奈德斯（Nides）在推特上說，阿克勒是美國公民，呼籲「徹底調查」。

根據美聯社報導，以色列軍方與巴勒斯坦媒體關係緊張，2018年前後發生巴勒斯坦記者中彈身亡、美聯社記者腳中彈等事件，2021年半島電視台、美聯社位於加薩地區辦公室也遭轟炸。

約旦河西岸民眾拿著記者阿克勒（Akleh）照片抗議以色列開槍。（美聯社）

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