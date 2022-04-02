烏克蘭知名攝影記者疑遭俄軍槍殺 陳屍基輔附近

烏克蘭攝影記者與紀錄片製作人萊文不幸去世，享年40歲。（圖取自推特@IAPonomarenko）

2022/04/02 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）今（2）日了宣布一項不幸的消息，失聯逾2週的烏克蘭籍攝影記者馬克思·萊文（Maks Levin）已被證實身亡，當地時間4月1日，他的遺體在首都基輔附近的Guta Mezhygirska村落被人發現。

《法新社》報導，葉爾馬克在社群網站上表示，「他在3月13日基輔攻防戰期間失蹤，儘管許多人還抱有一絲希望，認為他有可能是被俄羅斯人俘虜。不幸的是，他的屍體在4月1日被發現。安息吧，朋友。」

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烏克蘭非政府組織「大眾資訊研究所」（Institute of Mass Information）表示，根據檢察機關的初步調查，萊文應是在身中兩槍之後死亡，兇手是俄羅斯軍隊。

報導指出，年僅40歲的萊文有4個孩子，他與《路透》、英國廣播公司（BBC）等國際級媒體之間一直有合作關係。

《路透》全球影像部門主編普爾曼（John Pullman）表示，「聽聞萊文的死訊，我們深深的感到難過。」「他的逝世對全球新聞界來說是個慘重的損失，在這個困難的時期，我們向他的家人表達哀思。」

Our good friend, famous war photographer Maks Levin, is dead.

He went missing during the Battle of Kyiv on March 13.

Many in the community still had a hope of him being taken prisoner by the Russians.

Unfortunately, his body was recovered on April 1.

Rest in peace, friend. pic.twitter.com/oQOL7sZ5Ge — Illia Ponomarenko ???????? （@IAPonomarenko） April 2, 2022

烏克蘭攝影記者與紀錄片製作人萊文不幸去世，享年40歲。（路透）

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