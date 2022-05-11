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    中國研究：年長者疫苗覆蓋率不足 不清零恐死160萬人

    中國政府在對抗武漢肺炎疫情上，堅持「清零」政策。圖為上海的封鎖情況。（歐新社資料照）

    中國政府在對抗武漢肺炎疫情上，堅持「清零」政策。圖為上海的封鎖情況。（歐新社資料照）

    2022/05/11 14:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上，堅持「清零」政策，引發民眾反彈。中國研究指出，年長者疫苗普及不足，如果不採取清零政策，可能會有155萬人死亡，對重症監護（ICU）的需求量也將升至現有床位15.6倍。

    綜合媒體報導，上海復旦大學公共衛生學院教授余宏傑的團隊10日在知名期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表研究成果，假設民眾接種疫苗加強劑，但不採取更嚴格的「非藥物干預」（NPI），像是核酸檢測（PCR） 和行動限制，也不使用武肺病毒藥物治療。

    研究分析，在這種情況下，中國在3月出現的Omicron疫情，到去到9月底的6個月中，可能會造成510萬人住院、270萬人接受重症治療，以及155萬人死亡，其中未接種疫苗的60歲以上人士，可能佔全部死亡病例的74.7%。

    研究統整3種緩和武肺疾病負擔的策略，包括繼續推廣疫苗接種、使用抗武肺病毒藥物，以及採取更嚴格的非藥物干預。

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