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    新研發「生物癌篩晶片」可準確辨識肺癌 關鍵功臣是牠

    科學家利用秀麗隱桿線蟲獨愛癌細胞「氣味」的特性，開發出一種特殊的承載晶片。（法新社）

    科學家利用秀麗隱桿線蟲獨愛癌細胞「氣味」的特性，開發出一種特殊的承載晶片。（法新社）

    2022/05/11 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕許多動物擁有難以想像的能力，可辨別出常人無法察覺的微小差異，其中一種線蟲獨鍾癌細胞的「氣味」格外引人注目，科學家最近利用這種特性研發出一種「生物晶片」，其上搭載的活體線蟲可輕易且準確地篩檢出癌細胞。

    根據《科學新聞》報導，發表在《科學報告》學術期刊的研究報告中，科學家利用秀麗隱桿線蟲（學名：Caenorhabditis elegans）獨愛癌細胞「氣味」的特性，開發出一種特殊的承載晶片。

    這種裝置看上去像是操作顯微鏡時常用的載玻片，中間放置了秀麗隱桿線蟲活體，左右兩側則可放入不同的人體組織樣本，在實驗中，研究人員將肺癌細胞與健康人體細胞分置兩側，結果線蟲受到肺癌細胞吸引而向其中一方移動，偏好表現完全符合樣本特性。

    研究人員解釋，秀麗隱桿線蟲看不到也聽不見，但牠們擁有自然界頂尖的嗅覺，在小小的身軀裡藏有與狗相同數量的化學感應基因，這賦予牠們對癌細胞散發的特殊揮發性有機化合物做出敏感反應的能力。

    對於秀麗隱桿線蟲可準確辨識癌細胞特性的相關研究現仍在進行，科學家正致力在應用層面推動技術開發，期望有朝一日能研發出可大規模使用的癌篩技術。

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