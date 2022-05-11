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    俄主力戰車Т-90М遭擊毀影片曝！拿下首殺的是瑞典無後座力砲

    現疑似Т-90М被攻擊影片曝光，據稱拿下Т-90М首殺的武器非標槍、NLAW等反戰車飛彈，而是瑞典製的卡爾古斯塔夫無後座力炮。（圖擷自推特）

    現疑似Т-90М被攻擊影片曝光，據稱拿下Т-90М首殺的武器非標槍、NLAW等反戰車飛彈，而是瑞典製的卡爾古斯塔夫無後座力炮。（圖擷自推特）

    2022/05/11 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最精銳的主力戰車Т-90М（突破），近日投入烏克蘭戰場，被視為俄軍一大利器，不料卻慘遭烏軍打爆，烏克蘭軍方也公布近距離Т-90М殘骸照，證實Т-90М在戰場上首次被擊毀，現疑似Т-90М被攻擊影片曝光，據稱拿下Т-90М首殺的武器非標槍、NLAW等反戰車飛彈，而是瑞典製的卡爾古斯塔夫無後座力砲。

    烏克蘭國防部在推特貼出疑似Т-90М被擊毀的瞬間影片，只見俄軍Т-90М戰車在哈爾科夫州的邊境村落舊薩爾季夫（Staryi Saltiv）的森林小徑中移動，突然遭砲擊，Т-90М戰車背面被擊中，疑似引爆彈藥庫，瞬間爆炸伴隨巨大火球升空，在戰場上空騰升蕈狀雲。

    烏克蘭國防部稱，烏克蘭士兵使用瑞典製的卡爾古斯塔夫（Carl Gustaf recoilless rifle）無後座力砲擊毀這輛Т-90М，感謝瑞典人民與國王對於烏克蘭的支持。

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