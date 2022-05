俄主力戰車Т-90М遭擊毀影片曝！拿下首殺的是瑞典無後座力砲

2022/05/11 11:10

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯最精銳的主力戰車Т-90М(突破),近日投入烏克蘭戰場,被視為俄軍一大利器,不料卻慘遭烏軍打爆,烏克蘭軍方也公布近距離Т-90М殘骸照,證實Т-90М在戰場上首次被擊毀,現疑似Т-90М被攻擊影片曝光,據稱拿下Т-90М首殺的武器非標槍、NLAW等反戰車飛彈,而是瑞典製的卡爾古斯塔夫無後座力砲。

烏克蘭國防部在推特貼出疑似Т-90М被擊毀的瞬間影片,只見俄軍Т-90М戰車在哈爾科夫州的邊境村落舊薩爾季夫(Staryi Saltiv)的森林小徑中移動,突然遭砲擊,Т-90М戰車背面被擊中,疑似引爆彈藥庫,瞬間爆炸伴隨巨大火球升空,在戰場上空騰升蕈狀雲。

烏克蘭國防部稱,烏克蘭士兵使用瑞典製的卡爾古斯塔夫(Carl Gustaf recoilless rifle)無後座力砲擊毀這輛Т-90М,感謝瑞典人民與國王對於烏克蘭的支持。

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new ????????T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx