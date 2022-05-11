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    加拿大「狙神」回國了 坦言對戰爭失望「2個月只開過2槍」

    加拿大菁英狙擊手「瓦力」在烏克蘭戰場上待2個月後，已經返回加拿大，坦言對外籍志願兵在當地的部署感到「相當失望」。（圖擷取自La Torche et l'Épée - The Torch and Sword 臉書）

    加拿大菁英狙擊手「瓦力」在烏克蘭戰場上待2個月後，已經返回加拿大，坦言對外籍志願兵在當地的部署感到「相當失望」。（圖擷取自La Torche et l'Épée - The Torch and Sword 臉書）

    2022/05/11 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏國總統澤倫斯基日前號召外籍人士赴烏組志願軍抗俄，獲得熱烈反響，其中加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）也響應，入境烏克蘭，期望能對抗俄羅斯中貢獻己力，不過在戰場上待2個月後，「瓦力」已經返回加拿大，坦言對外籍志願兵在當地的部署感到「相當失望」。

    綜合外媒報導，加拿大狙神「瓦力」目前已經返回加拿大，他接受媒體的專訪時坦言對於外籍志願兵在當地的部署感到「相當失望」，瓦力表示，烏克蘭指揮官「不知道怎麼安排」外國傭兵，他厭倦等待，於是加入私人部隊「諾曼旅」（Norman Brigade），但缺乏武器，許多外籍志願士兵叛逃，甚至有人指控指揮官計畫偷走美援武器，趁機牟取暴利，最後，「瓦力」只好投向另一個在基輔附近作戰的烏克蘭部隊。

    不過在加入另一支在基輔地區作戰的烏克蘭部隊後，「瓦力」仍舊面臨軍備、後勤不足問題，他說必須自己尋找武器、食物、汽油，包括透過人脈才知道某個髮廊裡有AK補給點，也依靠平民提供飯菜、汽油，而狙神「瓦力」在烏克蘭待了2個月，唯一的開火紀錄是對窗戶開槍2發警告性射擊。

    「瓦力」認為烏克蘭部隊訓練不足，火力支援協調能力差，最後壓垮他的最後一根稻草，是他前往頓巴斯，某天清晨在壕溝就位時，2名烏克蘭士兵竟不聽他的勸告，直接走出掩護吸菸，接著遭俄軍砲火轟炸，他當下就明白就2人要陣亡了，因為已經聞到「死亡的味道」，「燒焦的肉、硫磺和化學物質的可怕氣味。」

    最後「瓦力」表示他因為思念家庭決定返回加拿大，但他強調自己不排除重返戰場，「你永遠不知道外國戰士何時會在地面上發揮作用，它就像一個滅火器：在著火之前是不知道它的用處的。」

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