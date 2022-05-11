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    俄國2記者勇敢發布文章 痛批普廷入侵烏克蘭

    俄羅斯總統普廷9日出席第二次世界大戰「勝利日」77周年慶祝大會。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷9日出席第二次世界大戰「勝利日」77周年慶祝大會。（美聯社）

    2022/05/11 00:39

    〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯兩位記者今天在支持克里姆林宮的新聞網站發布至少30篇文章，大膽批評俄國總統普廷入侵烏克蘭的行動，但幾乎立即被下架。

    CNN檢視了這些文章，其中有些假借蘇聯擊敗納粹德國77週年的名義，但其他文章則批評普廷利用俄國的勝利日為他在烏克蘭的殺戮行徑找藉口。

    這兩位記者是波利雅科夫（Egor Polyakov）和米羅什尼科娃（Alexandra Miroshnikova），他們在文章中明白指控普廷發動「21世紀最血腥的戰爭」，並且宣稱俄國國防官員向黑海艦隊沈沒旗艦罹難官兵的親人撒謊。

    他們在刊登在新聞網站Lenta.ru的文章中說：「普廷和他的集團注定在戰爭結束後要面臨審判。普廷和他的親信在輸掉這場戰爭後，將無法為自己開脫或逃走。」

    這兩位記者都是Lenta.ru的商情記者，這個主要新聞網站力挺克里姆林宮，母公司最近才獲俄國聯邦儲蓄銀行（Sberbank）收購，而這家國營銀行因俄國入侵烏克蘭遭到美國制裁。CNN想和這兩位記者和lenta.ru聯繫詢問此事，但都未獲得回應。

    在波利雅科夫和米羅什尼科娃兩人的文章出現後，俄國獨立新聞網站Mediazone刊出據稱是出自他們兩人的聲明，他們在其中表示：「普廷是個偏執狂獨裁者。普廷必須下台，他發動毫無意義的戰爭，將使俄國陷入深淵。」

    俄國媒體極少見到批評政府的報導，自2月底烏克蘭戰爭開始後更是如此。俄國國會3月初並通過法律，重罰散布有關烏克蘭戰爭不實資訊者。

    俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），3月間曾闖入正在直播黃金時段晚間新聞的攝影棚，高舉以英文寫的標語「停止戰爭」，她遭拘押獲釋後被罰款並離職，外界擔心她會遭到迫害，但她不願離境。

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