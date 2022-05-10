悚！ 泰邪教教主宣稱排泄物治病 營地驚見11具疑似求診病人屍體

泰國警方在猜也奔府逮捕了一名75歲邪教教主，同時在他的營地發現11具屍體，警方將屍體帶回解剖以釐清死因。示意圖與新聞事件無關。（路透檔案照）

2022/05/10 20:12

〔中央社〕泰國警方在猜也奔府逮捕了一名75歲邪教教主，他宣稱生病的民眾吃下他的排泄物就能痊癒，警方同時在他的營地發現11具屍體，疑似是前來求診的民眾，警方將屍體帶回解剖以釐清死因。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，猜也奔府（Chaiyaphum）警方接到檢舉，猜也奔府孔山區（Khon San）的一處營地中疑似有邪教行為，且用非科學的方式治療疾病。

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警方和猜也奔府府尹蓋頌（Kraisorn Kongchalad）8日前往該處營地，查獲了11具屍體，並逮捕75歲的邪教教主塔維（Tawee Nanra）。

民族報（The Nation）報導，當天同行的還有名人吉拉潘（Jiraphan Phetkhao），吉拉潘有自己的電視節目，他表示自己可以拯救那些被迷信影響的民眾。吉拉潘說，一個來自孔敬府（Khon Kean）的民眾向他求助，民眾說她80歲的媽媽到了猜也奔府的這個營地後就再也沒有回家過。

這位民眾表示，塔維要他的信眾吃下他的尿液、糞便、身體黏液或皮屑，宣稱有治療的效果。

警方一行人8日抵達現場時，約有30位沒戴口罩的民眾圍繞著塔維，民眾向警方表示他們都稱呼塔維為「爸爸、天父」，他們相信塔維有治病的能力，甚至好幾個信眾當著警方的面喝下塔維的尿液以及吃下他的身體皮屑。

信眾向警方表示，這11具屍體都是向塔維尋求治病的民眾，他們希望死後屍體可以留在現場，好讓塔維送他們上天堂。塔維則向警方表示他並未跟民眾說他是天父，那是民眾自己的信仰。

蓋頌表示，塔維私自佔領林地且已違反公共健康法和傳染病防治法，警方將塔維帶回警局進一步調查，同時也將11具屍體帶走解剖以便進一步釐清死因。

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