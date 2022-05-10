德國內閣訪烏克蘭第一人！ 外長到訪先赴遭屠城布查

德國外交部長貝爾伯克（前右）10日造訪烏克蘭。（法新社）

2022/05/10 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕繼德國聯邦議院（Bundestag）議長巴斯（Baerbel Bas）之後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天（10日）也拜訪烏克蘭。這是德烏雙方外交關係鬧彆扭之後第2位政要造訪烏克蘭。

根據《CNN》報導，德國外長貝爾伯克今天到訪烏克蘭，第一個行程就是在烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的陪同下，走訪俄軍犯下屠殺罪的基輔近郊城鎮布查（Bucha），她在當地教堂發表簡短談話指出，德國的檢察官也在調查俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪。

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德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）過去擔任外長時與俄羅斯關係密切，4月本來想訪問烏克蘭，卻遭基輔政府拒絕，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）得知後也於本月初直言自己沒有訪問烏克蘭的計畫，德烏關係陷入緊張。不過，德國總統辦公室之後表示，本月5日史坦麥爾與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，2人已冰釋前嫌。

這次貝爾伯克訪問烏克蘭，是兩國外交緊張之後第2位德國政要到訪，也是烏俄戰爭開打後，第一位造訪烏克蘭的德國內閣成員。

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