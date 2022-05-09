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    「勝利日」掉漆！俄羅斯電視被駭 節目單「沾滿烏克蘭人鮮血」

    路透社取得截圖顯示，俄羅斯今（9）日慶祝其二戰勝利77週年之際，俄國衛星和有線電視遭到駭客入侵，留下反戰訊息「手上沾滿數以千計烏克蘭人和數以百計孩童死亡鮮血」。（路透）

    路透社取得截圖顯示，俄羅斯今（9）日慶祝其二戰勝利77週年之際，俄國衛星和有線電視遭到駭客入侵，留下反戰訊息「手上沾滿數以千計烏克蘭人和數以百計孩童死亡鮮血」。（路透）

    2022/05/09 21:02

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透社取得截圖顯示，俄羅斯今（9）日慶祝二戰勝利77周年，俄國衛星電視遭駭客入侵，電視選單被更改、每個頻道都顯示「你的手上沾滿血」等反戰口號，向莫斯科觀眾展現有關烏克蘭戰爭的訊息。路透社報導並引述國際傳真社（Interfax）指出，相關訊息也出現在俄國被駭的有線電視播出畫面。

    其他被置入的訊息還有「手上沾滿數以千計烏克蘭人和數以百計孩童死亡鮮血」、「電視和有關單位在說謊。向戰爭說不」。

    一家俄國斯新聞網站也被置入反戰材料、強烈抨擊俄羅斯總統普廷，但這些訊息隨即就被拿下。報導說，目前尚不清楚這些反戰口號和訊息如何被置入。

    報導指出，這些口號恰出現在普廷週一「勝利日」於莫斯科紅場閱兵和演說之前，普廷把俄國入侵烏克蘭的戰爭和第2次世界大戰前蘇聯打敗希特勒納粹德國作類比。

    俄羅斯政府把自2月下旬以來對烏克蘭的入侵戰爭稱作「特殊軍事行動」，並嚴格管控有關言論、嚴厲處罰傳播相關作戰消息，把莫斯科認定為「虛假消息」的反戰、詆毀俄羅斯武裝部隊等言論，修法課以高額罰款和最高15年徒刑。

    俄國2月24日入侵烏克蘭以來，殺害成千上萬烏國人民，且根據聯合國統計，造成580萬烏克蘭人流離失所、出逃成為難民。

    路透社取得截圖顯示，俄羅斯今（9）日慶祝其二戰勝利77週年之際，俄國衛星和有線電視遭到駭客入侵，留下反戰訊息「你的手上沾滿血」。（路透）

    路透社取得截圖顯示，俄羅斯今（9）日慶祝其二戰勝利77週年之際，俄國衛星和有線電視遭到駭客入侵，留下反戰訊息「你的手上沾滿血」。（路透）

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