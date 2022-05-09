俄軍從未擊中烏國軍用火車 布查鎮僅花1個月恢復生機

布查鎮居民遭俄軍蹂躪後，迅速收拾傷痛重建家園，展現不屈服外來侵略的堅韌精神。（法新社）

2022/05/09 19:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭逾2個月來，烏國不僅連連擊退攻勢，更以驚人速度復原。《路透》和《華盛頓郵報》9日指出，俄軍一度攻擊烏國交通中樞，試圖癱瘓鐵路運輸，以截斷軍援和兵力調遣，但未能成功。受到俄軍蹂躪的諸多城鎮，包括居民遭屠殺的布查（Bucha），也自力更生迅速重建家園，在在顯示烏國軍民對抗侵略的毅力和決心。

據報導，俄軍4月底曾空襲烏國中部距離戰爭前線數百公里、人口僅4萬5000人的法斯蒂夫鎮（Fastiv），造成2人受傷，並擊中一處變電所，該所負責輸送電力至一個連結歐洲中部、俄羅斯和亞洲的鐵路交會點。烏國官員表示，這起攻擊是俄國擴大襲擊基礎設施的行動之一，部分目的是癱瘓鐵路運輸，以中斷西方國家的軍援和烏國軍方對東部和南部的增援。

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然而，法斯蒂夫鎮的毀損很快就修復，火車如常從該鎮往返首都基輔和南部港市敖德薩，顯示俄方行動失敗，而負責營運的烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways），也成為國家堅韌抗敵的主要象徵。由於俄軍封鎖黑海各港口，加上橋樑遇襲、檢查哨阻斷通行，以及燃料短缺影響貨車運輸等因素，烏國長達2萬2000公里的鐵路線成為經濟的主要命脈，也是烏國與外界的聯繫管道。

年僅37歲的烏鐵執行長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）表示，俄軍並未擊中任何一輛軍用火車，且自開戰以來，火車已配送逾14萬噸糧食，預估到了本月中旬也將運載超過100萬公斤的郵件。他強調，雖然有122位員工遇襲喪命，另有155人受傷，但23萬名員工仍堅守崗位。據報導，烏國迄今有1000多座火車站遭攻擊，造成數十人死亡，但並未嚇跑乘客，每日載客量仍高達20萬人次。

另一方面，基輔近郊的布查鎮在被俄軍佔領的1個月間面目全非，市場商品被掠奪一空，工廠被俄軍當作刑虐場所，民眾遺體遭任意棄置街上，家家戶戶成了破瓦殘礫，燒毀的汽車和臨時搭蓋的墳墓隨處可見，且幾乎所有家庭都已逃難。然而，在俄軍3月底撤出後，布查鎮僅花費1個月就重新恢復生機，市場重新營業，被炸出坑洞的草皮重新填平，火車也恢復運行。

烏國總統澤倫斯基曾說，烏國上下必須花費至少6000億美元重建家園，但各地官員和居民等不及新一輪「馬歇爾計畫」，就自食其力踏上復原之路。雖然不知道戰火何時再襲來，但烏國民眾認為終將戰勝，願意讓國家資金優先支援戰事。在哈爾科夫和烏東其他城市，重建工作同樣沒有荒廢，烏國人以此向俄國、也向自己人證明，烏國不會被打敗。

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