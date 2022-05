美南卡羅萊納州地震震度3.3級 居民驚醒︰整棟房子都在動

2022/05/09 17:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國南卡羅萊納州哥倫比亞市東北區9日下午1時30分左右傳出震度3.3級地震,不少居民們在睡夢中驚醒,紛紛在社交媒體發文「整棟房子都在動」。

根據美聯社報導,南卡羅萊納州今日地震目前尚未傳出損壞或傷害。24小時監測服務的地球物理學家沃恩(Vaughan)表示,震央位於埃爾金社區附近地下約3.1公里深處,距離哥倫比亞市中心東北約40公里,相當於淺層地震,更讓人有感。

沃恩說,該地區去年12月、今年3月、2月都發生震度2級或更大地震,因此這場地震「肯定令人擔憂」,預估未來幾天或幾周還是可能有小型餘震。近月發生地震肯定是群震,但非大地震後所引發。

根據南卡羅萊納州應急管理部門統計,去年1月南卡羅萊納州就已發生20次地震,早已超過該州全年平均10至20次地震量,官方已建議,所有居民應該制定家庭應急計畫,並隨時關注地震資訊。

應急管理部門官員說,南卡羅萊納州大約70%的地震發生在米德爾頓廣場-薩默維爾地震帶,該地距離查爾斯頓西北約20公里,1886年曾發生美國東南部史上最大地震,震度至少7級,當時釀成數十人身亡,更有百座建築物因此被毀,當年大地震前夕也曾有一系列小地震。

USGS reports a 3.29 magnitude #earthquake centered near Elgin, South Carolina, this morning. The earthquake occurred at 1:32 a.m. (5-9-22).



More info: #sctweets https://t.co/k6yPbNxW0L pic.twitter.com/IFHeoy6G6x