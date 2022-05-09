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    美南卡羅萊納州地震震度3.3級 居民驚醒︰整棟房子都在動

    南卡羅萊納州今日地震目前尚未傳出損壞或傷害。（美聯社）

    南卡羅萊納州今日地震目前尚未傳出損壞或傷害。（美聯社）

    2022/05/09 17:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊納州哥倫比亞市東北區9日下午1時30分左右傳出震度3.3級地震，不少居民們在睡夢中驚醒，紛紛在社交媒體發文「整棟房子都在動」。

    根據美聯社報導，南卡羅萊納州今日地震目前尚未傳出損壞或傷害。24小時監測服務的地球物理學家沃恩（Vaughan）表示，震央位於埃爾金社區附近地下約3.1公里深處，距離哥倫比亞市中心東北約40公里，相當於淺層地震，更讓人有感。

    沃恩說，該地區去年12月、今年3月、2月都發生震度2級或更大地震，因此這場地震「肯定令人擔憂」，預估未來幾天或幾周還是可能有小型餘震。近月發生地震肯定是群震，但非大地震後所引發。

    根據南卡羅萊納州應急管理部門統計，去年1月南卡羅萊納州就已發生20次地震，早已超過該州全年平均10至20次地震量，官方已建議，所有居民應該制定家庭應急計畫，並隨時關注地震資訊。

    應急管理部門官員說，南卡羅萊納州大約70%的地震發生在米德爾頓廣場-薩默維爾地震帶，該地距離查爾斯頓西北約20公里，1886年曾發生美國東南部史上最大地震，震度至少7級，當時釀成數十人身亡，更有百座建築物因此被毀，當年大地震前夕也曾有一系列小地震。

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