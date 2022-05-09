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    影片曝光！俄勝利日送「大禮」 烏軍以火炮轟炸俄軍

    烏軍以烏軍Msta-B榴砲攻擊俄軍。（圖擷取自@UkrArmyBlog推特）

    烏軍以烏軍Msta-B榴砲攻擊俄軍。（圖擷取自@UkrArmyBlog推特）

    2022/05/09 14:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄國今天（9日）將舉行大規模閱兵慶祝二戰勝利，烏軍也在這天對俄軍送上一份「大禮」，就是以烏軍Msta-B榴砲攻擊俄軍，砲擊的畫面在推特上的流出。

    推特帳號@UkrArmyBlog在推特PO出一段影片，可以看到影片中有至少3門烏軍Msta-B榴砲，經過士兵們調整後3門火砲在同一時間發射，發出了轟天巨響的聲音，該帳號在推文中表示「給俄羅斯佔領者的禮物，我並不會為你們感到難過。」

    網友們看到貼文後也紛紛留言「讓獸人們被解放吧」、「真是一份太好的禮物了」、「希望能再多送禮給侵略者們」、「這真是一個貼心的禮物」、「有打中嗎？希望有都有命中目標」。

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