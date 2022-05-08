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    3大Omicron亞變種齊聚 紐西蘭、澳洲感染率分居全球第1、第2

    歷經2年嚴苛的邊境管制，澳洲已於2月21日全面開放國門，讓已接種疫苗者入境。（彭博）

    歷經2年嚴苛的邊境管制，澳洲已於2月21日全面開放國門，讓已接種疫苗者入境。（彭博）

    2022/05/08 21:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據英國《衛報》報導隨著3個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron亞變種「BA.2.12.1」、「BA.4」和「BA.5」齊聚澳洲，澳洲已經成為全球感染率最高的國家之一；此外，「BA.5」亞種證實首度在紐西蘭現蹤。

    報導稱，澳洲新數據顯示，目前該國的平均每日新增感染率為每百萬人1515例，在人口超過100萬的國家中位居世界第2，僅次於紐西蘭（每百萬人1566例）。

    而3大Omicron亞變種齊聚，使澳洲此前建立的免疫屏障面臨極大挑戰。歷經2年嚴苛的邊境管制，澳洲已於2月21日全面開放國門，讓已接種疫苗者入境。

    這3個Omicron亞變種之所以備受關注，在於其刺突蛋白上的關鍵點位變異。刺突蛋白是武肺病毒進入人體細胞的「鑰匙」。刺突蛋白的變異可能會影響病毒傳播能力和免疫逃逸能力。

    目前BA.4和BA.5已造成南非第5波疫情，而BA.2.12.1在美國迅速傳播，或在未來數週內，成為美國主流病毒株。

    另一方面，紐西蘭衞生部門8日表示，一名從南非入境紐西蘭的旅客已被證實感染Omicron新亞種BA.5變異毒株，是該國首次發現BA.5感染病例。

    紐西蘭8日通報新增5647起本土確診病例，有350名患者在醫院接受治療。

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