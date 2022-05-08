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    北京操縱香港特首選舉 歐盟外交代表：違反民主原則

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今日發文批評香港的偽民主選舉。（歐新社）

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今日發文批評香港的偽民主選舉。（歐新社）

    2022/05/08 20:01

    〔即時新聞／綜合報導〕在沒有任何競爭對手的情況下，港警出身的李家超今（8）日毫無意外地「當選」香港行政長官，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發文批評，指香港的「選舉」一點也不民主。

    波瑞爾在聲明中表示，「香港的特首選舉違反了民主原則以及政治多元化。『一個國家兩種制度』原則在這個選舉程序中再次被拆解。」

    歐盟歐洲理事會（European Council）也在新聞稿 中表示，「歐盟認為香港保有高度自治與對人權還有基本權利的尊重與否極為重要，其中包括媒體自由、民主原則與符合《基本法》與國際承諾的法治精神。」

    歐盟歐洲理事會表示，「歐盟呼籲中國與香港政府應該遵守他們自身以及對國際間的承諾，特別是對特首與立法會能全面普選的這個最終目標。」

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