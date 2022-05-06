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    中國長沙樓塌總計53人死亡 官方致歉

    中國長沙市1棟8層樓房上月29日中午突然向下倒塌。（美聯社）

    中國長沙市1棟8層樓房上月29日中午突然向下倒塌。（美聯社）

    2022/05/06 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省長沙市1棟違規加蓋的8層樓房上月29日突然倒塌，中國官方今（6日）證實，現場搜救工作結束，僅10人獲救，53人不幸罹難。長沙市多名官員在記者會上鞠躬致歉，表示將徹查事故原因。

    綜合中國媒體報導，中國官方在記者會上通報，長沙樓塌事故搜救工作已於今天凌晨3時許結束，事故現場失聯人員全數找到，其中10人獲救，53人死亡。

    長沙市委書記吳桂英、長沙市長鄭建新等多名官員在記者會上鞠躬，向所有罹難者表示沉痛哀悼，向所有罹難者家屬與傷者表示深切慰問，並就事故向全中國社會誠懇致歉。

    吳桂英說，長沙樓塌事故為人民生命財產安全造成巨大損失，「教訓十分深刻」，將全力救治傷者並妥善安置，同時全面配合徹查事故原因，依法嚴肅追究責任。

    中國國務院今天成立「429特別重大居民自建房倒塌事故調查組」，邀請建築、安全、法律等方面專家調查事故發生經過與發生原因。

    4月29日中午12時許，長沙市望城區1棟8層樓房突然倒塌。消息指出，事故地點附近為醫學院，受困者之中有30多人都是醫學生，引發中國網友關切。事故發生後，當地警方於5月1日逮捕建築業主、安檢公司負責人與安全評估人員等至少9名涉案人員。

    中國長沙市1棟8層樓房上月29日中午突然向下倒塌。（法新社）

    中國長沙市1棟8層樓房上月29日中午突然向下倒塌。（法新社）

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