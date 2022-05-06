上海封城怪事多！「復陽」男變拔罩怪人 想拔志工口罩反被揍倒

拔罩怪人（藍圈）單挑紅衣志工，想拔下對方口罩，結果被3拳揍倒。（翻攝微博，本報合成）

2022/05/06 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，重災區上海封城成「魔都」，防疫亂象頻傳；上海一名男性聲稱自己「復陽」，失控化身「拔罩怪人」，在室外隨意拔別人口罩，反遭志工狂揍壓制，引發中國網友關注。

這段「拔罩怪人」的影片在4日曝光，引發中國網友關注；事發於上海浦東，當事男性聲稱自己「復陽（採檢陽性被拉去「方艙醫院」隔離，採檢陰性後送回，又採檢陽性）」，也許是封城、隔離壓力太大，他情緒失控，化身「拔罩怪人」。

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影片中，這名男性在遮陽棚下高呼「我復陽了，我比你們都硬，我又復陽了」，騷動聲不斷，他接著衝出遮陽棚，進入鏡頭中，伸手想拔掉一名男性志工臉上的口罩；志工不甘示弱，舉拳回擊，3拳就把對方打倒在地，還怒不可遏地補上數拳「鞭屍」，其他志工見狀也一擁而上，壓制失控的男性。

見此，中國網友意見分成兩派，有人不贊同志工打人，但有人反駁「別人打你，你還要和他握手交心？」有事發地點附近住戶澄清，此男並非復陽，而是新的陽性病例，10人混管陽性要復測，他拒絕，然後滿小區跑，說自己是「做PCR做陽的」（PCR採檢陽性），打醫生打志工打居委，把別人口罩拉下來，「要別人陪他一起陽」，這名住戶補充，當事男性當天確診。

其他中國網友對「拔罩怪人」的行為嗤之以鼻，「復陽崩潰別拿普通百姓出氣啊，那麼大人了，該找誰你不知道啊」，另一名中國網友則回應，「他知道，不過那地方他連門都進不去」。

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