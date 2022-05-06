普廷為納粹言論向以色列道歉 傳美方情資助烏軍打擊莫斯科號（不斷更新）

白俄羅斯總統盧卡申科認為，俄軍對烏克蘭的特別軍事行動進行太久。（路透）

2022/05/06 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月6日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*《CNBC》報導，美官員透露，烏克蘭在對莫斯科號發射飛彈前曾向美方詢問情資，美軍則協助辨識和定位，但強調對烏軍的攻擊事前不知情也沒參與。

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*白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）接受《美聯社》專訪時坦言，俄國對烏克蘭的軍事行動拖得太久。

*美國總統拜登（Joe Biden）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）當地時間週四通電，雙方同意不會承認任何一塊俄國在入侵烏克蘭期間所取得的烏國領土。

*俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發以色列不滿。對此，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）5日表示，俄羅斯總統普廷已為拉夫羅夫的言論道歉。

*歐盟4日提出對俄羅斯採取第6波制裁，其中包括6個月內逐步淘汰俄羅斯石油進口等措施。最新消息指出，俄羅斯退役體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），因與俄總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，被列為制裁對象之一。

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