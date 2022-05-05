瑞典擬申請加入北約 外長林德：已獲美國安全保證

瑞典外交部長林德（Ann Linde，圖左）4日在華府與美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖右）會面。（法新社）

2022/05/05 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典外交部長林德（Ann Linde）4日表示，瑞典已得到美國的保證，如果瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO），這段期間將獲得美國的支持。

《路透》報導，瑞典和鄰國芬蘭在冷戰期間沒有加入北約，但俄羅斯在2014年吞併克里米亞，並在今年2月入侵烏克蘭，導致這2個國家重新考量安全政策，加入北約可能性升高。瑞典和芬蘭都擔心在加入北約的過程中受到攻擊。加入北約必須全部成員國同意，這項過程可能需要長達1年。

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林德在華盛頓與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後告訴《瑞典電視台》（Swedish TV）說，「當然，我不打算透露任何細節，但我相信現在我們得到了美國的保證。」林德拒絕透露她在布林肯那裡得到了什麼保證。

俄羅斯曾經威脅瑞典，如果加入北約將面臨後果，林德說，瑞典沒有具體的安全保證，只有成為北約正式成員時才有這些保證，但美國承諾不會允許這種事情發生。

即將前往加拿大討論安全問題的林德說，美國強烈支持瑞典和芬蘭加入北約，這將增加波羅的海和北極地區的穩定。瑞典和芬蘭預計在本月底做出是否申請加入北約的決定。

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