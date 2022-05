2022/05/04 16:42

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,聲稱已「解放」烏克蘭多處區域,但烏軍奮勇抵抗,讓俄軍無法輕易攻城略地,有消息指出,頓內茨克俄軍佔領區一座油庫失火了。

東歐網媒《NEXTA》在官方推特PO出一段影片,可以看到遠方正冒出熊熊大火,濃密黑煙不斷竄出直衝雲霄,推文指出,「俄軍佔領的頓內茨克地區馬凱耶夫卡區域附近有一座燃油庫失火了」,推文也補充說,「是飛彈攻擊了油庫。」

美國駐歐洲安全暨合作組織(OSCE)大使卡本特(Michael Carpenter)2日表示,克里姆林宮正計畫在「盧甘斯克共和國」和「頓內茨克共國」進行「假公投」藉著民主或選舉合法性的虛假外衣,實際為吞併烏克蘭領土。

The oil depot at #Makiivka was allegedly hit by missiles. pic.twitter.com/FIeWDYNj4g