俄羅斯入侵烏克蘭第70天 近560萬人逃離家鄉

根據聯合國難民署統計，自2月24日起至5月2日止，已知共559萬7483名烏克蘭難民逃往其他國家。（翻攝聯合國官網）

2022/05/04 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今進入第70天，期間無辜平民遭屠殺、虐待、流離失所，根據聯合國相關單位統計，截至本月2日，已知最少3193名烏克蘭平民遭到殺害，逾559萬名烏克蘭人被迫逃離家園。

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自2月24日起至5月2日止，已知共559萬7483名烏克蘭難民逃往其他國家，其中307萬5240人選擇前往波蘭，佔逃難人數最多，次一名則為羅馬尼亞，佔83萬6173人，第3則為俄羅斯，佔68萬1156人。

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UNHCR表示，統計數據來自各國官方邊境單位提供的過境數據，可能與實際情況有所出入；值得留意的是，戰爭伊始，該單位預估將產生400萬名烏克蘭難民，人數在戰爭第50天時已突破預估。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）最新統計，自2月24日起至5月2日24時止，已知有3193名烏克蘭平民喪生，其中包含1140名成年男性、734名成年女性、71名女童和84名男童，另有72名兒童和1092名成年死者性別未知。

因為戰事影響，訊息傳遞困難，該單位強調，真實死傷數據將遠高於統計。

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