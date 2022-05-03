中國不認俄羅斯「入侵」烏克蘭 官媒報導用詞卻有變

烏克蘭總統澤倫斯基4月23日選在基輔一處捷運站召開記者會，身邊安全人員荷槍實彈戒備。（路透）

2022/05/03 18:58

〔中央社〕中國官方一直不願稱俄羅斯「入侵」烏克蘭，而是與俄方同樣稱之為「特別軍事行動」。不過，新華社主辦的「參考消息」今天（3日）刊發報導，罕見以引號表述「俄羅斯『入侵』烏克蘭」。

這篇標題為「澤連斯基（澤倫斯基）如何在地堡中治理國家？」的報導，來源為新華社主辦的「參考消息」，被「光明網」等媒體引用。

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這篇文章轉述西班牙「國家報」網站的報導，指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）想找一個安全的記者會地點時，除了戒備森嚴的總統官邸外，只能選擇基輔的地鐵站。

文章說：「這是自俄羅斯『入侵』烏克蘭以來，他（澤倫斯基）第3次離開位於首都中心地帶的政府建築群。」

新華社4月30日才分別刊發對俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的書面專訪，內容都聚焦在當前的俄烏戰事。

其中，對庫列巴的專訪讓中國媒體上罕見出現了指控俄羅斯入侵烏克蘭等直率說法。庫列巴也明確表示，當前俄烏戰爭的局勢並非因烏克蘭而升級，「我們是在行使自衛的權利」。

俄羅斯自2月24日開始入侵烏克蘭，但中國至今拒絕認定俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動是「入侵」。

烏克蘭總統澤倫斯基4月23日在基輔一處捷運站召開記者會。（路透）

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