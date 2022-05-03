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    俄設4「過濾營」強遷馬立波平民 已構成戰爭罪行

    烏克蘭東部及南部仍有部分地區被俄羅斯部隊佔領，圖為從俄佔區逃出的烏克蘭難民，2日抵達扎波利扎（Zaporizhzhia）。（歐新社）

    烏克蘭東部及南部仍有部分地區被俄羅斯部隊佔領，圖為從俄佔區逃出的烏克蘭難民，2日抵達扎波利扎（Zaporizhzhia）。（歐新社）

    2022/05/03 18:49

    〔中央社〕烏克蘭南部馬立波市市長辦公室告訴美國，俄羅斯在該市及周圍地區設有約4個「過濾營」（filtration camps），用來處理要被送往俄國的烏克蘭平民。

    美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）2日在國務院新聞簡報會上表示，馬立波市長辦公室告訴美方確有「過濾營」存在。他回答美國有線電視新聞網（CNN）記者提問時說：「當然，若有人被迫離開烏克蘭遷移到俄羅斯，這便違反國際人道法，且犯下戰爭罪行。」

    CNN於4月間一項調查顯示，俄軍及分離派士兵將馬立波居民帶到設在貝齊米納村（Bezimenne）的所謂「過濾中心」，在那裡接受登記，而後被送往俄羅斯，許多人是違背自己的意願。烏克蘭政府和馬立波當地官員表示，自戰爭爆發以來，數以萬計烏國公民被強行遣送到頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和俄國。

    卡本特說，他預料烏克蘭南部和東部會有更多這樣的營地，並表示雖然正在進行的戰爭讓進出當地受到限制，但OSCE將繼續關注這個問題。

    卡本特上週告訴OSCE，世界還「應該預期俄羅斯會透過所謂的『過濾營』，加緊其正在進行的強迫遷移措施，將烏克蘭南部和東部當地人口轉移到俄國或頓巴斯（Donbas）俄國控制的地區」。

    卡本特表示，「這些報告所描述的事，令人回到過去時代的可怕記憶。」

    卡本特說：「入侵鄰國、推翻其合法選出的政府、將其民眾趕入「過濾」營、舉行虛假公投明目張膽意圖用貌似合法的騙人手段掩蓋其侵略，這完全是一種野蠻的作為。」他呼籲全世界「以更大的緊迫感採取行動」。

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