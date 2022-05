國際紅十字會的人員正在為幾名成功逃離亞速鋼鐵廠的平民帶路。(路透)

2022/05/01 22:32

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)今(1)日宣布,聯合國正與國際紅十字會合作,發起一個「安全通道計畫」,用以撤離烏克蘭馬立波市(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)內的平民。

綜合英國廣播公司報導(BBC)、《路透》報導,人道事務協調廳發言人阿布瑞尤(Saviano Abreu)指出,這項行動於4月29日展開,撤離車隊在行駛了230公里之後,於當地時間週六上午抵達亞速鋼鐵廠外頭。

阿布瑞尤接著表示,為了撤離人員與車隊的安危著想,他無法再透露更多細節。

