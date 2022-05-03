為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武百科》南韓FA-50輕型戰鬥機性價比高 成梟龍戰機對手

    哥倫比亞空軍打算斥資6億美元（約新台幣177億元）向南韓採購至少20架FA-50。（歐新社）

    哥倫比亞空軍打算斥資6億美元（約新台幣177億元）向南韓採購至少20架FA-50。（歐新社）

    2022/05/03 13:03

    相關新聞

    軍情動態》強化空軍！ 哥倫比亞擬斥資177億 向南韓購20架FA-50

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞空軍打算斥資6億美元（約新台幣177億元）向南韓採購至少20架有對空、對地攻擊能力的FA-50輕型戰鬥攻擊機，FA-50是在T-50的基礎上研發的首款韓國生產的輕型戰鬥攻擊機，能同時追蹤10個目標，並攻擊其中2個。

    FA-50是韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries，KAI）所製造的，用來取代原本的F-5E/F，2011年5月首飛成功後，在2013年8月交付給韓國空軍，2014年10月正式投入實戰部署。

    南韓在國際市場上力推FA-50，並稱其性價比高丶飛行維護成本較低，目前在國際市場的競爭對手，經常與中國丶巴基斯坦合製的梟龍戰機（輕型多功能戰機）打對台。

    FA-50最高能以時速1.5馬赫（1837.566公里）的速度飛行，最大載重能力有4.5噸，配置有數據鏈和脈衝都卜勒雷達，能同時追蹤10個目標並攻擊其中2個，目前在南韓、菲律賓、伊拉克等國家都有服役。

    FA-50性能諸元：

    全長：12.98公尺

    翼展：9.17公尺

    全高：4.78公尺

    空重：6441公斤

    發動機：F404-GE-102渦輪扇發動機，

    極速：1837.566公里

    航程：1851公里

    武器酬載量：4.5噸

    機砲：1門M61A1 20公釐火神式六管旋轉式機炮

    飛彈：2枚AIM-9響尾蛇（Sidewinder）短程空對空飛彈、6枚AGM-65小牛（Maverick）空對地飛彈

    炸彈：5枚CBU-58集束炸彈、9枚Mk 82 500磅低阻力通用炸彈、3枚Mk 83 1000磅低阻力通用炸彈、3枚Mk 84 2000磅低阻力通用炸彈或9枚Mk 20集束炸彈

    火箭彈：九頭蛇70航空火箭彈

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》強化空軍！ 哥倫比亞擬斥資177億 向南韓購20架FA-50
    2022/05/03 12:05

    軍情動態》強化空軍！ 哥倫比亞擬斥資177億 向南韓購20架FA-50
    軍情動態》美最新核攻擊潛艦紐澤西號下水 今年服役抗衡中俄
    2022/05/01 16:31

    軍情動態》美最新核攻擊潛艦紐澤西號下水 今年服役抗衡中俄

    學者籲：《菸防法》合理修法才能達到目的
    拜登下月訪首爾 美媒：可能邀南韓加入對中國封鎖陣營
    2022/04/30 14:03

    拜登下月訪首爾 美媒：可能邀南韓加入對中國封鎖陣營
    軍武百科》日本新銳匿蹤護衛艦 「最上級」具全方位任務功能
    2022/04/28 13:53

    軍武百科》日本新銳匿蹤護衛艦 「最上級」具全方位任務功能

    認識總統病：無症狀的心房顫動
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播