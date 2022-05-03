軍武百科》南韓FA-50輕型戰鬥機性價比高 成梟龍戰機對手

哥倫比亞空軍打算斥資6億美元（約新台幣177億元）向南韓採購至少20架FA-50。（歐新社）

2022/05/03 13:03

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軍情動態》強化空軍！ 哥倫比亞擬斥資177億 向南韓購20架FA-50

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞空軍打算斥資6億美元（約新台幣177億元）向南韓採購至少20架有對空、對地攻擊能力的FA-50輕型戰鬥攻擊機，FA-50是在T-50的基礎上研發的首款韓國生產的輕型戰鬥攻擊機，能同時追蹤10個目標，並攻擊其中2個。

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FA-50是韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries，KAI）所製造的，用來取代原本的F-5E/F，2011年5月首飛成功後，在2013年8月交付給韓國空軍，2014年10月正式投入實戰部署。

南韓在國際市場上力推FA-50，並稱其性價比高丶飛行維護成本較低，目前在國際市場的競爭對手，經常與中國丶巴基斯坦合製的梟龍戰機（輕型多功能戰機）打對台。

FA-50最高能以時速1.5馬赫（1837.566公里）的速度飛行，最大載重能力有4.5噸，配置有數據鏈和脈衝都卜勒雷達，能同時追蹤10個目標並攻擊其中2個，目前在南韓、菲律賓、伊拉克等國家都有服役。

FA-50性能諸元：

全長：12.98公尺

翼展：9.17公尺

全高：4.78公尺

空重：6441公斤

發動機：F404-GE-102渦輪扇發動機，

極速：1837.566公里

航程：1851公里

武器酬載量：4.5噸

機砲：1門M61A1 20公釐火神式六管旋轉式機炮

飛彈：2枚AIM-9響尾蛇（Sidewinder）短程空對空飛彈、6枚AGM-65小牛（Maverick）空對地飛彈

炸彈：5枚CBU-58集束炸彈、9枚Mk 82 500磅低阻力通用炸彈、3枚Mk 83 1000磅低阻力通用炸彈、3枚Mk 84 2000磅低阻力通用炸彈或9枚Mk 20集束炸彈

火箭彈：九頭蛇70航空火箭彈

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