中國超愛大規模消毒 CNN：科學證實弊大於利

中國官方仍將大規模清消視為重點防疫措施之一。（路透）

2022/05/03 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，官方仍秉持「動態清零」方針，實施嚴格社會管控和大規模環境清潔、消毒。這樣的做法如今已被視為不合時宜。外媒也點出，中國當局相當熱衷大型清消，但科學證實此舉其實弊大於利。

《CNN》 報導，疫情期間在中國隨處可見的景象之一，莫過於大批穿著防護衣的人員在街頭和公共場所消毒。但專家指出，病毒透過髒亂表面傳播的機率微乎其微，代表在公園、街道等戶外地區消毒不但用處不大，可能還會進一步危害公眾健康。

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香港城市大學副教授湯瑪斯（Nicholas Thomas）分析，那些清消機器人或噴灑器屬於表演性質，用於強化公眾對政府的信任，「這就是當政治凌駕一切且與疫情應對科學背道而馳時所產生的問題。」

報導指出，大規模消毒是中國長期對抗新冠病毒的措施，但全球多國認定這樣的方式效果不彰。美國疾病管制與預防中心（CDC）去年的科學會議中已指出，研究顯示每次觸碰含有新冠病毒表面因而感染的機率小於1萬分之1。

羅格斯紐澤西醫學院微生物學教授戈德曼（Emanuel Goldman）表示，「大規模清消已不再是西方國家的疫情防治措施，因為公衛決策者遵循科學指引。」他說，「接觸有病毒的表面不太可能染疫，因為病毒在染疫者之外的環境存活不了多久，透過手指傳染的效率也不高。」

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