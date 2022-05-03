曾公開批評俄軍野蠻 2知名導演作品被莫斯科大劇院取消演出

莫斯科大劇院近日宣布取消該國知名劇場導演謝列布連尼科夫和舞台劇導演庫里亞賓執導的作品在劇院演出。（歐新社）

2022/05/03 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕莫斯科大劇院近日宣布取消該國知名劇場導演謝列布連尼科夫（Kirill Serebrennikov）和舞台劇導演庫里亞賓（Timofey Kulyabin）執導的作品在劇院演出，原因是這2人先前都發表過反戰言論。

根據《法廣》 報導，莫斯科大劇院本月1日表示，謝列布連尼科夫所執導的3場芭蕾表演《Nureev》這週將不會演出，此外也取消庫里亞賓執導的喜劇《唐帕斯瓜雷》（Don Pasquale）。劇院發言人諾維科娃（Katerina Novikova）並未解釋為何取消這些表演，僅以「對此沒有官方評論」帶過。

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不過有知情人士指出，過去謝列布連尼科夫和庫里亞賓都曾批評過普廷政府，在俄羅斯入侵烏克蘭後也公開表示反對俄軍行動。目前這2人都不在俄羅斯，今年52歲的謝列布連尼科夫曾被控挪用莫斯科藝術表演劇場「果戈里中心」（Gogol Centre）的資金，2020年被判有罪，並於今年3月獲准離開俄羅斯。其支持者宣稱，列布連尼科夫之所以被定罪，只是普廷政府為報復他批判當局而已。

至於37歲的庫里亞賓，據信人目前在歐洲活動，但報導並未說明他何時離開俄羅斯。

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