曾公開批評俄軍野蠻 2知名導演作品被莫斯科大劇院取消演出
2022/05/03 00:45
〔即時新聞／綜合報導〕莫斯科大劇院近日宣布取消該國知名劇場導演謝列布連尼科夫（Kirill Serebrennikov）和舞台劇導演庫里亞賓（Timofey Kulyabin）執導的作品在劇院演出，原因是這2人先前都發表過反戰言論。
根據《法廣》 報導，莫斯科大劇院本月1日表示，謝列布連尼科夫所執導的3場芭蕾表演《Nureev》這週將不會演出，此外也取消庫里亞賓執導的喜劇《唐帕斯瓜雷》（Don Pasquale）。劇院發言人諾維科娃（Katerina Novikova）並未解釋為何取消這些表演，僅以「對此沒有官方評論」帶過。
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不過有知情人士指出，過去謝列布連尼科夫和庫里亞賓都曾批評過普廷政府，在俄羅斯入侵烏克蘭後也公開表示反對俄軍行動。目前這2人都不在俄羅斯，今年52歲的謝列布連尼科夫曾被控挪用莫斯科藝術表演劇場「果戈里中心」（Gogol Centre）的資金，2020年被判有罪，並於今年3月獲准離開俄羅斯。其支持者宣稱，列布連尼科夫之所以被定罪，只是普廷政府為報復他批判當局而已。
至於37歲的庫里亞賓，據信人目前在歐洲活動，但報導並未說明他何時離開俄羅斯。