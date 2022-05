2022/05/02 21:01

〔即時新聞/綜合報導〕拉脫維亞外交部今(2)日「強烈要求」該國公民切勿前往「聶斯特河沿岸共和國」地區(Trans-Dniester,中譯「德涅斯特河沿岸共和國」,簡稱「德左」),並且也呼籲身處該區域的民眾立刻離境。

《美聯社》報導,聶斯特河沿岸是一塊夾在摩爾多瓦與烏克蘭之間的狹長土地,原本為摩爾多瓦共和國的一部分,但自1992聶斯特河沿岸戰爭後,便由親俄分離主義份子掌控至今。

俄羅斯在聶斯特河沿岸有一支名義上的維和部隊,人數約為1500人。美國曾示警,俄羅斯可能會在烏克蘭鄰國發動「假旗行動」(false-flag),作為出兵藉口。

聶斯特河沿岸共和國的國土安全部總部大樓上月26日曾發生爆炸事件,烏克蘭方面則指控這是俄羅斯特務「有計畫的挑釁行動」。

由美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)描繪的摩爾多瓦形勢圖,紅色區域即為聶斯特河沿岸共和國。(截取自推特)