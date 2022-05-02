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    目睹車臣兵連俄軍都殺 烏克蘭志願軍副司令：假送醫真槍決！

    有目擊者聲稱，車臣軍人處決重傷的俄軍士兵。（美聯社）

    有目擊者聲稱，車臣軍人處決重傷的俄軍士兵。（美聯社）

    2022/05/02 19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯境內車臣共和國投入烏俄戰爭，幫助俄軍的侵略行動。沒想到烏克蘭伊爾平（Irpin）市議會官員近日竟聲稱，自己目擊到殘暴的車臣士兵連俄軍都殺。

    根據《每日郵報》 本月1日報導，效忠於車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的武裝部隊，外界普遍稱為「Kadyrovtsy」，意為「卡德羅夫的追隨者」，卡德羅夫（Akhmad Kadyrov）為車臣共和國首任領導人。車臣在第二次車臣戰爭敗給俄羅斯後，卡德羅夫當初帶領的民兵組織被列編為俄羅斯聯邦國民警衛隊，並以卡德羅夫為名，主要工作是在保護車臣元首，之後「Kadyrovtsy」就被用來指代車臣的武裝部隊。

    《每日郵報》表示，傳聞指「Kadyrovtsy」性情剽悍且作風殘忍，伊爾平市議會成員兼該地區烏克蘭志願軍領土防衛營副司令的胡林（Artem Hurin）就表示，上月初俄軍逐步撤出烏北戰線轉移至烏東後，市鎮逐漸回到烏軍控制，而他是第一批進入基輔近郊城鎮布查（Bucha）的人，自己在當地就目睹屠殺後的慘況和車臣士兵的殘暴行徑。

    胡林宣稱，「Kadyrovtsy」將傷勢嚴重的俄羅斯軍人送到當地一間野戰醫院，但不是救治，而是開槍處決掉這些他們認為「作戰不力」的人；此外，他們還在發現最多布查鎮民遺體的Yablonska街上一間玻璃工廠設置酷刑室、在該地區任意性侵婦女，這都與日前赴布查進行驗屍調查的烏克蘭法醫佩羅夫斯基（Vladyslav Perovskyi）提供的報告相符。

    此外，布查鎮長費多魯克（Anatoliy Fedoruk）也指稱，「Kadyrovtsy」會在俘虜的手臂上綁上白色帶子，這些帶子與之後部分陳屍街頭遺體身上的帶子類似。

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