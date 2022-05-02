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    俄海軍現役最快巡邏艇遭摧毀 俄軍過去一天在烏東損失慘重！

    俄羅斯現役航速最快的「猛禽」巡邏艇，2日凌晨在蛇島附近被摧毀。（圖翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    俄羅斯現役航速最快的「猛禽」巡邏艇，2日凌晨在蛇島附近被摧毀。（圖翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    2022/05/02 17:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，這段期間在烏軍奮力反抗下，俄軍多項軍武遭破壞。今天（2日）烏克蘭軍方再捎捷報，稱俄國2艘現役航速最快的「猛禽」巡邏艇（Raptor）被炸毀；烏東戰事方面，烏軍過去24小時內成功摧毀俄方2輛戰車、17個火砲系統、38輛裝甲車和10輛軍用車輛。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部週一引述部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）的消息指出，烏軍當地時間2日清晨藉由土耳其製造的拜卡「旗手」TB2無人機（Baykar Bayraktar TB2）摧毀位於黑海蛇島附近的2艘俄國猛禽巡邏艇，並公開爆炸畫面。

    擁有「水中悍馬」之稱的猛禽巡邏艇，由俄國列寧格勒州（Leningrad）Open JSC Pella造船廠所研發設計，該艇由2000馬力的發動機提供動力，航速高達48節（約陸地上時速89公里），為俄國海軍現役航速最快的艦艇。

    此外，烏軍參謀部也表示，昨天（5/1）烏國防空部隊擊毀10架海鷹-10無人機（Orlan-10）；同日，烏方在哈爾科夫州摧毀一輛T-90主力戰車、一輛T-80主力戰車、2輛MT-LB裝甲車1毀1受損；且過去24小時內，光是在烏東頓內茨克州和盧甘斯克州，俄羅斯就有2輛戰車、17門火砲系統、38輛裝甲車和10輛軍用車輛被烏軍摧毀。

    烏方宣稱，今年2月24日至今，俄軍已陣亡23800人；烏軍共摧毀俄軍1048輛戰車、2519 輛裝甲車、459門火砲系統、152輛多管火箭車、80組防空系統、194架軍機、155架直升機、1824輛各式車輛、8艘艦艇、271架無人機和38個特殊設備。

    烏軍宣稱在哈爾科夫州摧毀一輛T-90主力戰車、一輛T-80主力戰車、2輛MT-LB裝甲車1毀1受損。（圖翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    烏軍宣稱在哈爾科夫州摧毀一輛T-90主力戰車、一輛T-80主力戰車、2輛MT-LB裝甲車1毀1受損。（圖翻攝自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

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