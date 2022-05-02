俄參謀總長吉拉西莫夫上將親赴前線督戰 傳遭烏軍砲擊打傷

俄參謀總長吉拉西莫夫（左）是與總統普廷（中）、國防部長蕭依古（右）一起擁有核彈發射密碼的三人之一。（美聯社）

2022/05/02 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最高階將領、擁有核彈發射密碼的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），傳出前往哈爾科夫東北部的伊久姆（Izium）督戰時，遭烏克蘭掌握行蹤，烏軍立刻對俄軍陣地發動砲擊，聲稱吉拉西莫夫右腿被砲彈破片所傷，被迫回國治療。

據《紐約時報》報導，有烏克蘭高級官員及熟知戰情的美國官員透露，由於俄軍攻勢停滯不前，傳出俄參謀總長吉拉西莫夫上將在上週秘密來到伊久姆前線督戰，企圖改變俄軍「平淡無奇的攻勢」，烏軍掌握情資後，對俄軍陣地發動火砲攻擊，不過吉拉西莫夫已經離開，但這次攻擊已經造成約200名俄軍士兵傷亡，其中包含該陣地指揮官西蒙諾夫（Andrei Simonov）少將死亡。

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有烏克蘭媒體更進一步指出，吉拉西莫夫並未躲過這次砲擊，稱他的右腿被砲彈破片所傷，雖然沒有生命危險，但是被迫回國治療；烏克蘭官方消息人士1日表示，對伊久姆的俄羅斯軍事總部的毀滅性砲擊，可能導致俄羅斯最高階將領吉拉西莫夫受傷，並造成數十名其他軍事人員死亡或受傷，其中許多是軍官級別。

俄參謀總長吉拉西莫夫是與總統普廷、國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）一起擁有核彈發射密碼的三人之一，知情人士透露，俄決定侵烏的決策就是由吉拉西莫夫與普廷、蕭依古以及、國安會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）拍板決定。

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