勇猛！ 烏軍5月1日傳出擊落俄軍10架無人機

2022/05/02 13:05

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏軍已經掌握烏克蘭領空,開戰以來陸續有俄軍戰機、直升機被烏軍擊落的消息傳出,而俄軍的無人機也是損失慘重,今日有消息傳出,烏軍在5月1日時擊落了10架鷹-10(Orlan -10)無人機。

推特網友@mhmck在推特PO出1張照片,可以看到由烏克蘭武裝部隊空軍司令部製作的照片,中有架被擊落的鷹-10無人機,他在推文中表示,俄羅斯戰機與直升機大多避開烏軍的防空區域,改派無人機偵查,5月1日烏克蘭軍隊擊落了10架鷹-10無人機,

開戰至今俄軍損失了大量的無人機,有張被擊落的俄軍無人機照片顯示俄軍的無人機可能不夠用了,因為照片中被擊落的無人機殘骸顯示該機為俄羅斯緊急部門搜救偵查用,並非軍事用途。

Russian aircraft and helicopters mostly avoid airspace dominated by Ukrainian fighter jets and anti-aircraft missile defence forces. The invaders send reconnaissance drones instead. On May 1, Ukrainian defenders shot down 10 Orlan-10 UAVs. –Air Force Command of UA Armed Forces pic.twitter.com/Dr1E9RbYMQ

#Ukraine: Another Orlan-10 drone of the Russian Forces crashed. However, this one is unusual- it has markings indicating that it is from the Ministry of Emergency Situations.



Why this UAV meant for civil situations would be used by the Russian side is unclear. pic.twitter.com/IzyP9RVmld